«Все колеса разные»: попавший в ДТП под Лесосибирском автобус был неисправен

Полицейские рассказали о неисправности автобуса, попавшего в ДТП под Лесосибирском. Как пояснили в пресс-службе краевого управления ГИБДД, дорожные полицейские уже попросили прокуратуру проверить автопредприятие.

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Авария, в которой пострадали 46-летний водитель ПАЗа и 18 пассажиров, произошла вчера поздно вечером. В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что шесть человек сразу после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, 13 оставили в больнице. Девять находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще 4 человека в реанимации. В ближайшее время их доставят в Краевую клиническую больницу Красноярска бортом санитарной авиации.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД Newslab.ru пояснили, что на автобусе все колеса были разные — это считается технической неисправностью. При этом документы предрейсового осмотра у водителя в полном порядке — с утра он, якобы, прошел медицинский осмотр и проверил автобус перед рейсом. В пресс-службе отметили, что найденная специалистами техническая неисправность не критичная, но вместе с другими факторами могла повлиять на безопасность пассажиров.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку в отношении водителя автобуса по факту нарушения режима труда и отдыха. В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус, составлен административный материал за выпуск на линию транспортного средства, имеющего техническую неисправность. Кроме того, руководство Госавтоинспекции региона вышло в прокуратуру с инициативой о проведении внеплановой проверки предприятия», — отметили в пресс-службе.

Сейчас по факту ДТП возбудили два уголовных дела — следственное управление СК РФ разбирается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а следователи краевой полиции выясняют вину водителя в рамках дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).