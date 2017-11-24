Пойманный с наркотиками норильчанин не смог подкупить полицейского и лишился свободы

32-летнего жителя Норильска осудили к 2,5 годам колонии за наркотики и покушение на дачу взятки полицейскому. Приговор сегодня озвучили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину и его 37-летнего приятеля задержали 9 августа этого года. Полицейские изъяли у них сверток с порошкообразным веществом. Позже эксперты подтвердили, что это синтетический наркотик.

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В отделе полиции 32-летний задержанный попытался подкупить полицейского — он положил 20 тысяч рублей между листами объяснения, лежащего на рабочем столе стража порядка. Задержанный надеялся, что за взятку тот отпустит его и не будет заводить уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков. «Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а прибывшие коллеги полицейского пресекли преступные действия мужчины», — пояснили в прокуратуре.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. О судьбе второго задержанного в прокуратуре не сообщили.