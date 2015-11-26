Норильские супруги устроили наркопритон в собственной квартире

В городе Норильске Красноярского края осудят супругов, устроивших наркопритон в своей квартире. Они пускали к себе знакомых наркоманов в обмен на дозу.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, притон в однокомнатной квартире в Центральном районе города обнаружили в апреле 2017 года. Его устроили 38-летняя норильчанка и ее 36-летний сожитель. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности, а мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.

Супруги систематически пускали знакомых в квартиру для употребления синтетических наркотиков. В качестве вознаграждения от посетителей злоумышленники получали часть наркотиков для собственного употребления.

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Полицейские возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств», злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, на норильчанку завели ещё одно уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», за которое ей грозит до 3 лет лишения свободы.

В настоящий момент расследование завершено, злоумышленники предстанут перед судом.