Богучанская ГЭС вошла в рейтинг крупнейших компаний Сибири

Еженедельный деловой аналитический журнал «Эксперт» включил ПАО «Богучанская ГЭС» в рейтинг «400+100 крупнейших компаний Сибири в 2016 году». По оценке составителей рейтинга, станция занимает 72 место в общем списке компаний и седьмое — среди предприятий энергетики, уступая таким гигантам, как ПАО «РусГидро», МРСК, «ЕвроСибЭнерго», «Кузбассэнерго», «Енисейская ТГК», «СибЭКО», ТГК-11.

При составлении рейтинга учитывались финансово-экономические параметры: объем реализации в 2015 и 2016 годах, темпы роста реализации, чистая прибыль и рентабельность. В 2016 году объем реализации ПАО «Богучанская ГЭС» составил 16 млрд 149,1 млн рублей, темпы роста превысили 10,2 %, а чистая прибыль выросла на 31,61 % и составила 5 млрд 104 млн рублей.

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Суммарная выработка за 2016 год составила 13 969 млн кВтч, что является абсолютным рекордом за все время работы. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 30 ноября 2017 года полезный отпуск Богучанской ГЭС превысил 53 млрд кВтч. Сумма налогов, перечисленных в бюджеты всех уровней в 2016 году, составила 5 млрд 143 млн; за девять месяцев 2017 года — 3 млрд 984 млн рублей.

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