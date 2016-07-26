Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к зиме

Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Документ подтверждает выполнение сотрудниками ГЭС всех необходимых мероприятий для надежной работы гидроэлектростанции в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Проверку готовности оборудования ГЭС к зиме проводила спецкомиссия с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России по Красноярскому краю, системного оператора, «РусГидро» и эксплуатационных служб станции. Комиссия подтвердила соблюдение персоналом станции требований законодательства РФ по промышленной безопасности и не выявила нарушений организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования станции.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону гидроэнергетики сформировали аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Специалисты станции точно и в полном объеме соблюдают графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования. Также сотрудники ГЭС подготовили к работе схемы защиты и автоматики, средства связи, системы диспетчерского технологического управления.