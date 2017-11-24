Богучанская ГЭС представила опыт охраны труда на краевом форуме

Специалисты по охране труда ПАО «Богучанская ГЭС» приняли участие в «Красноярском форуме охраны труда». Участниками пленарного заседания и круглых столов стали специалисты Федеральной службы по труду и занятости, министерства экономического развития и инвестиционной политики и агентства труда и занятости Красноярского края.

«Организаторам форума удалось полностью реализовать насыщенную программу. Мероприятие ежегодно привлекает внимание специалистов охраны труда всех ключевых отраслей региональной промышленности, бизнесменов, органов государственной власти и профсоюзов, — отметила ведущий специалист по охране труда ПАО „Богучанская ГЭС“ Антонина Бойко, принимавшая участие в форуме. — Для нас, специалистов по охране труда, Красноярский форум — хорошая возможность получить максимум актуальной информации. Это прежде всего место для делового общения и обмена опытом».

В рамках форума состоялся видеомост (прямая трансляция), который провёл руководитель департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж. Рассматривались актуальные вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности, гражданской обороны. Важной частью программы стали сессия «Охрана труда для начинающих специалистов» и круглый стол «Профстандарт «Специалист в области охраны труда».

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За три дня мероприятия форума посетили 1 377 человек, в том числе 320 руководителей и специалистов по охране труда предприятий и организаций Красноярского края.

Организаторам форума выступили «Красноярский региональный институт трудовых отношений», Агентство труда и занятости населения Красноярского края и Союз промышленников и предпринимателей края при участии Департамента условий и охраны труда Минтруда России.