Житель Красноярского края убил 5-летнего сына и себя

35-летний житель Иланского района зарезал своего малолетнего сына, а затем убил и себя. Все произошло днем 30 ноября в деревне Прокопьевка.

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Следователи рассказали, что накануне случившегося мужчина более 10 дней употреблял спиртное. В четверг на глазах у жены он причинил смертельное ранение 5-летнему сыну, после чего убил себя. Врачи спасти их не смогли.

Что подтолкнуло мужчину на такой поступок, еще предстоит установить. Известно, что семья является благополучной. Женщина алкоголь не употребляла. По неповрежденной информации, ребенок страдал серьезным заболеванием.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела по факту убийства малолетнего продолжается.