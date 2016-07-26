43-летнего неопытного отца отправили в колонию за избиение «купленного» младенца

Жителя Норильска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 1,5-месячному ребенку и приговорили к 5 годам лишения свободы. Сдала отца-тирана няня, которая помогала ему воспитывать девочку.

43-летний мужчина не являлся биологическим отцом девочки, но по договоренности с ее матерью был записан отцом ребенка в свидетельстве о рождении. 26-летняя мать девочки жила в другом месте. Женщина рассказала, что приехала в Норильск с 4-летним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью, но отношения не сложились, и она осталась в чужом городе без жилья и денег. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком. Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами, попросив взамен отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Она согласилась и сделка состоялась.

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В ночь на 3 августа 2017 года пьяный мужчина был дома вместе с девочкой, которая постоянно плакала. Он пытался ее успокоить, но в какой-то момент крики малышки стали раздражать его. «Неумение обращаться с ребенком закончилось тем, что он нанес девочке не менее 5 ударов по голове и телу, причинив ей тяжкий вред здоровью. В судебном заседании несостоявшийся отец полностью признал свою вину, пояснив, что был в состоянии алкогольного опьянения, и не помнит как ударил девочку», — пояснили в прокуратуре Красноярского края.

Девочка все еще находится на лечении в больнице. В настоящее время решается вопрос о лишении ее матери родительских прав.