СК проверяет информацию о гибели двух детей у пьющей матери в Красноярском крае (видео)

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следователи проверяют информацию СМИ о гибели двух детей в результате халатности органов опеки в Красноярском крае, которые не забрали их у пьющей матери. 1 ноября эта история обсуждалась в эфире передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

35-летняя жительница Боготола рассказала, что хочет взять опекунство над племянниками 9 и 3 лет. Их родную мать лишили родительских прав на старшего сына и ограничили в правах на младшего. «Еще двое детей умерли, сутки пролежав с высокой температурой, пока сама она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что детей били и поили алкоголем. Кроме этого высказываются жалобы на работу органов опеки, которые ранее не реагировали, а теперь хотят все равно вернуть пьющей матери одного ребенка», — рассказали в ГСУ СК по краю.

Родная сестра нерадивой матери уверяет, что та пьет каждый день уже много лет. У самой женщины трое своих детей.

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Следственная проверка должна пройти в кратчайшие сроки, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, которые прямо или косвенно виновны в гибели двоих детей и халатно относятся к судьбе остальных. «Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — заверили в управлении.