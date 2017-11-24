Поврежденную теплосеть на улице Вавилова планировали отремонтировать в 2019 году

Красноярская теплотранспортная компания продолжает работы по устранению повреждения подающего трубопровода теплотрассы на проезжей части около дома № 45 по улице Вавилова. На время ремонта ограничено теплоснабжение близлежащих зданий.

Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря около 8:00. В течение 7 минут после поступившего сигнала на место выехали аварийные бригады КТТК, к 10:15 порыв был локализован. По предварительной оценке объема работ, ремонт планируется завершить до 22:00.

В ремонтных работах задействовано 15 единиц спецтехники и весь оперативный персонал КТТК. Как пояснил на месте директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов, работы по данному участку были запланированы на 2019 год. Капитальный ремонт теплотрассы на улице Вавилова ведется частями, в этом году было заменено 280 метров магистрального трубопровода в районе дома № 1.

«Перед началом отопительного сезона сети прошли экспертизу специализированной организации, которая подтвердила ресурсный срок их эксплуатации до 2021 года. Соответствующие документы у нас имеются. Причины порыва будут выяснять, как только оперативно справимся с последствиями», — прокомментировал Сергей Иванов.

В настоящее время горячее водоснабжение во всем районе сохраняется, но под ограничение теплоснабжения попадают 71 жилой дом, 10 административных зданий и 13 социально-значимых объектов по адресам:

ул. Вавилова, 25, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 35, 37, 37а, 37г, 37д, 39, 39а, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47а, 68, 68а, 70, 70а, 72, 74, 76, 80а;

пер. Вузовский, 14, 16, 18;

ул. Семафорная, 275, 275а, 275г, 279, 281, 287, 289 (стр. 1-7 и 18), 293, 295, 299, 303, 305, 311, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335а, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 363, 371, 373, 375, 377, 379, 381/1, 381/2, 381/3, 383, 385, 389, 391, 393, 395, 395/1, 399, 401, 403;

ул. Шелковая, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

пер. Якорный 12, 14, 17а.

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Движение транспорта по улице Вавилова на участке от переулка Вузовский до транспортного кольца ограничено, объезд осуществляется по ул. Семафорная и Корнетова.

Также директор КТТК пообещал проконтролировать своевременную выплату компенсаций пострадавшим. Напомним, во время следования аварийной бригады к месту порыва, в образовавшуюся промоину попал автомобиль. Водителю и пассажиру амбулаторно оказана медицинская помощь.