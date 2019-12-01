В провалившейся в кипяток на Вавилова машине находилась беременная женщина

Глава города рассказал о состоянии женщины, пострадавшей во время коммунальной аварии на Вавилова и поручил оказать ее семье помощь.

Сегодня рано утром на ул. Вавилова, 45 на проезжей части провалился асфальт под автомобилем Mitsubishi. Из ямы с кипятком водителя вытащили очевидцы, машина до сих пор находится в провале. Женщину увезли на скорой помощи.

Во время совещания, которое глава города Сергей Ерёмин провел на месте происшествия, он сообщил о состоянии пострадавшей.

«Женщина, которая скоро будет мамочкой. Ее сейчас обследуют. Пока страшного ничего нет, у нее только испуг, но мы держим ситуацию на контроле со здравоохранением», — рассказал глава города.

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Мэр поручил представителям компании «Красноярские теплотранспортные сети» (КТТК) и администрации района правильно оформить этот случай, чтобы у людей не было никакой проблемы с получением страховки.

Под отключение из-за коммунальной аварии, по его словам, попали 94 дома, 13 социальных объектов и 10 административных зданий. Там, по данным КТТК, отключили отопление, но оставили горячую воду.

«В первую очередь нам надо подключить эти дома, закольцевать теплоснабжение по временной схеме. Сейчас администрация уже работает, чтобы с обеда ребятишек выводить из этих объектов. Температура в помещениях будет падать. Не критично, но правильнее детей будет забрать. Нам важно понять, что у нас здесь произошло, ликвидировать, подключить объекты, а дальше будет более серьезная работа и будем смотреть, почему у нас вылетает тот или иной участок», — пообещал глава города.

В пресс-службе КТТК заверили, что работы завершат до 22:00.