Японская студентка поделилась впечатлениями о Красноярске

Студентка СФУ из Японии Оука Миура назвала вкусными суши, которые подают в Красноярске. Об этом девушка рассказала в интервью, опубликованном в группе Сибирского федерального университета в социальной сети.

Оука Миура — студентка Института филологии и языковой коммуникации. Она рассказала, что всегда хотела изучать русский язык, чтобы читать в оригинале Льва Толстого. Также девушка поделилась своими наблюдениями о Красноярске: «Вечерний город очень красив. Не удивительно, что русские люди любят прогуляться пешком». Студентка рассказала, что приятно удивилась дружелюбию незнакомцев: «На самом деле, русские всегда рады помочь или что-то подсказать».

Оука Миура попробовала суши, которые подают в Красноярске: «Они сильно отличаются от тех, что готовят в Японии, но всё равно было безумно вкусно. Мне очень понравились местные роллы в темпуре».

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Также она отметила, что у нее были сложности с некоторыми продуктами: «В Японии, кстати, принято продавать тонко нарезанное мясо. Здесь я такого не нашла, и сначала это было немного проблематично для меня».

Девушка рассказала, что ей было немного страшно ехать в Россию, потому что она нашла мало информации о Красноярске: «Знала только то, что здесь достаточно холодно».