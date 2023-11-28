Красноярск уступил Новосибирску в рейтинге лучших городов

Красноярск занял 9 строчку в рейтинге лучших российских городов для жизни. Результаты исследования опубликовал Финансовый университет при Правительстве РФ.

Жителей крупных и средних городов спрашивали о качестве медицины, состоянии дорог, доступности учреждений культуры и образования, качестве ЖКХ и работе городских властей. Также оценивали желание горожан сменить место жительства. На основании ответов городам присваивали индекс качества жизни.

Материалы по теме Жителям Красноярска не хватает культуры

Красноярск занял 9 строчку рейтинга, ему присвоили индекс качества жизни 75. Жители высоко оценили доступность культуры и образования, но оказались весьма недовольны работой городских властей. Около половины опрошенных отрицательно оценили состояние дорог и городского хозяйства. Однако, по данным исследования, три четверти красноярцев не хотят переезжать в другие города.

Среди сибирских городов лидером по качеству жизни оказался Новосибирск, он занял 7 строчку рейтинга. Первое место заняла Тюмень с показателем 100.