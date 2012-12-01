«Какая-то гнида сливает информацию и пишет»: Алексей Шумаков. Цитата дня

Почетный гражданин Красноярска, олимпийский чемпион Алексей Шумаков возмутился сюжетом федерального канала «Россия 24». В нем московские журналисты заявили, что шесть воспитанников красноярской академии борьбы имени Миндиашвили (ул. Марковского, 88) якобы воевали на стороне запрещенной в России организации ИГИЛ. Титулованный спортсмен сказал, что это неправда. Руководство академии борьбы намерено судиться с федеральными журналистами за клевету.