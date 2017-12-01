Красноярская академия борьбы им. Миндиашвили будет судиться за клевету про террористов

Красноярская академия борьбы имени Миндиашвили (ул. Марковского, 88) намерена подать в суд на федеральный телеканал «Россия 24» за клевету. Об этом 1 декабря журналистам сообщил исполнительный директор академии Сергей Подоленко.

Сюжет о том, что в академии якобы готовят пособников терроризма, вышел в эфир на федеральном телеканале «Россия 24» 8 ноября 2017 года. В нем говорится, что шесть воспитанников якобы воевали на стороне запрещенной в России организации ИГИЛ.

Подоленко прокомментировал перечисленные журналистами фамилии: «Чахкиев, Касумов, Бухсуев. Они никогда не были воспитанниками нашей академии. Зайнулин приезжал из Минусинска, позанимался два месяца и ушел. Он был слабым спортсменом. Или вот Альберт Саритов, про которого говорили, что он в 2000 году воевал за боевиков. Ему 15 лет тогда было, он к нам через два года приехал. Саритов тоже не наш спортсмен, он боксер. Сотни тысяч спортсменов прошли через нашу академию. Если бы они были террористами, они бы уже всю Сибирь заполонили».

Кроме того, в сюжете упоминался тренер Ислам Матиев, о котором сообщили, что якобы под его влиянием молодые спортсмены принимают ислам и уезжают воевать. Подоленко пояснил, что тренер глубоко религиозный человек: по его инициативе в академии появилась молельная комната, в которой воспитанники могли совершать религиозные ритуалы.

Авторы скандального телесюжета объяснили вышедший в эфир материал о красноярских спортсменах: «Чтобы традиции воспитания подрастающего поколения продолжались, а спортивные победы приумножились, журналисты телекомпании „Россия 24“ обратили внимание на единичные негативные случаи», — прочитал фрагмент письма федеральных журналистов Сергей Подоленко.

Сергей Подоленко рассказал, что академия борьбы уже заказала лингвистическую экспертизу, с результатами которой обратится в суд: «Клевета там явно есть. Адвокаты говорят, что мы выиграем иск». Он призвал спортсменов «объединиться против информационного террора».

Присутствовавший на встрече почетный гражданин Красноярска Алексей Шумаков согласился, что московские журналисты необоснованно обвинили академию в пособничестве терроризму.

«Я обо всем в жизни мог подумать, но такого предположить не мог никогда. Надо ума лишиться, чтобы сказать, что мы воспитываем бандитов. Это идиотство. Мы учим добру», — закончил заслуженный тренер, почетный гражданин Красноярска Дмитрий Миндиашвили.