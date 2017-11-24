В выходные жители России увидят суперлуние

В ночь с третьего на четвертое декабря в небе можно будет наблюдать необычное явление — суперлуние.

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Как пояснили в пресс-службе Московского планетария, полная Луна максимально сблизится с Землей, благодаря чему она будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Декабрьское полнолуние наступит 3 декабря в 22:49 по красноярскому времени (18:49 московского). Специалисты отметили, что спутник окажется на расстоянии 357495 км от Земли.

В пресс-службе рассказали, что 31 января 2018 года жителей России ожидает еще более красивое и необычное явление — суперлуние совпадет с полным лунным затмением. В этот день земная тень накроет видимую поверхность Луны, придав спутнику темно-красный оттенок.