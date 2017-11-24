Новый корпус красноярской БСМП будет обслуживать более 70 тысяч пациентов в год

В Красноярске продолжается строительство объектов Зимней универсиады-2019. Современные спортивные комплексы и объекты здравоохранения станут наследием Студенческих игр, изменят облик краевой столицы и улучшат качество жизни горожан. В городе появятся новые спортплощадки, дороги и объекты здравоохранения.

Одним из таких объектов станет Красноярская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича. На сегодняшний день там практически полностью завершено строительство приемно-диагностического отделения и хирургического корпуса. Внутри здания ведутся отделочные работы и устанавливается современное высокотехнологичное оборудование.

В корпусе появятся операционные блоки, палаты терапии и реанимации. Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами навигации, оптической визуализацией и мультимедийными технологиями.

«Сейчас в год в нашу больницу обращаются примерно 75-76 тысяч человек, из них только до 10 % — это плановые больные. Те самые больные, прием которых останется в старом приемном покое, в определенные часы. Все остальные — более 70 тысяч — будут находиться в новом корпусе. Сейчас мы проводим 11-12 тысяч операций в год, с переходом в новое здание мы планируем поднять их до 15 тысяч», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Красноярской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Любченко.

Благодаря строительству приемно-диагностического корпуса и хирургического отделения красноярские врачи смогут одновременно проводить операции в 15 современных блоках. В здании также появятся три экстренные операционные и 24 реанимационные койки. Главным преимуществом корпуса станет то, что время с момента поступления пациента и его направления на операцию сократится во много раз.

«Есть такое понятие в медицине „золотой час“ — от момента проявления первых симптомов заболевания в первый час должна быть оказана, по возможности, качественная помощь. Логистическая цепочка, которая у нас будет в новом корпусе, начинается с приемного покоя, куда попадает пациент, здесь же на этом этаже — примерно 20 метров — он попадает в операционную. Сейчас в старом корпусе мы такой быстроты добиться не можем, перейдя сюда, примерно 30-50 % времени у нас должно сократиться», — отметил Андрей Любченко.

Отметим, что уже сейчас врачи красноярской больницы проходят курсы повышения квалификации для работы на новом оборудовании. Также планируется привлечь дополнительных специалистов.

Срок сдачи объекта запланирован на первую половину 2018 года. «Мы, честно говоря, об этом не мечтали, не думали, что это осуществится, но это уже произошло. Это, конечно, большая радость, такие условия в первую очередь создаются для пациентов, но и для персонала это лучшие условия», — добавил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Любченко.