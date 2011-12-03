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Житель края лишился 370 тысяч рублей при покупке машины через интернет
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Житель края лишился 370 тысяч рублей при покупке машины через интернет

3 декабря 17:04
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47-летний житель Ачинска перевел мошенникам 370 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль. По факту мошенничества через интернет возбудили уголовное дело.

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Пострадавший рассказал полицейским, что нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля (марку машины и цену в пресс-службе полиции не уточняют). Мужчина связался с «продавцом» и договорился о сделке. «Неизвестный убедил ачинца перевести на банковскую карту предоплату в размере 370 тысяч рублей. После чего злоумышленник перестал выходить на связь», — рассказали в краевой полиции.

Личности мошенников еще не установили, но им грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские в очередной раз призвали жителей Красноярского края быть бдительнее при покупке и продаже товаров через интернет, а также не переводить деньги незнакомым людям.

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