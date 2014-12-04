Красноярцев ожидает сильный ветер и морозная неделя

Предстоящая неделя в Красноярске ожидается достаточно морозной. Синоптики обещают, что днем в понедельник в городе будет около −5°C, а ночью около −9°C. Также МЧС предупреждает, что в этот день будет сильный ветер: около 6 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Во вторник днем в Красноярске похолодает до −5...-7 °C. Ночь тоже будет холоднее предыдущей — −12°C. В среду похолодание продолжится, в городе будет −10...-12°C, ночью −16°C. В четверг уличные термометры покажут −9°C днем и около −13°C ночью. В пятницу в городе ожидается −9°C днем и −12 ... −16°C ночью.

В выходные красноярцев ждет переменчивая погода. Суббота будет морозной, синоптики обещают −11°C днем и −16°C ночью. Воскресенье, по данным портала gismeteo, станет самым теплым днем недели: в городе ожидается −2°C и −9°C ночью.

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В понедельник и вторник в городе будет пасмурно и небольшой снег. В среду в городе ожидается переменная облачность, но небольшой снег сохранится. В четверг снова будет облачно и небольшие осадки, а в пятницу красноярцы наконец увидят небо: синоптики прогнозируют небольшие облака и без осадков.

В субботу в городе будет ясно, в воскресенье ожидается облачно и небольшой снег.

Сильный ветер будет только в понедельник, в остальные дни он не будет превышать 2-4 м/с, а на выходных практически стихнет: 1 м/с.