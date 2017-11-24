Жизнь Пушкина, хоровой ангел и вечер хорошего настроения: предстоящая неделя в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на предстоящей рабочей неделе, с 4 по 8 декабря.

В понедельник, 4 декабря, на сцене Красноярского института искусств (ул. Ленина, 22) состоится концерт хоровой музыки «Запечатленный ангел». Перед красноярцами выступят лучшие коллективы: ансамбль солистов «Тебе Поемъ», студенческие хоры института искусств и колледжа И.П. Иванова-Радкевича. Начало в 19:00. Стоимость билетов 100-150 рублей, их надо заказывать по телефону 227-55-88.

Во вторник, 5 декабря, в Доме актеров (ул. Бограда, 26) состоится премьера спектакля «Без меня меня женили». Народная комедия с переодеванием расскажет об отчаянном шаге пожилой матери, которая хочет женить своего стеснительного 30-летнего сына. Сказка для взрослых (возрастное ограничение 16+) начнется в 19:00, билет стоит 500 рублей.

В среду, 6 декабря, театр Сергея Безрукова приглашает красноярцев на романтическую драму «Пушкин». Постановку о жизни поэта покажут в большом концертном зале филармонии (проспект Мира, 2Б) в 19:00. Зрители увидят Пушкина таким, каким он был в жизни — «озорной, ранимый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на язык и скорый на дерзкий поступок. Чтобы Пушкин был не запыленным томиком стихов, а живым и близким человеком, за которого переживаешь», — делится режиссер Сергей Безруков. Стоимость билетов от 1000 рублей.

В четверг, 7 декабря, в Музыкальном театре (проспект Мира, 129) красноярцам покажут постановку «Марлен. Мой XX век». Он посвящен жизни Марлен Дитрих — актрисы, певицы, кумире миллионов и эталоне красоты целой эпохи. «Этот последний концерт состоится исключительно в воображении стареющей дивы и только для зрителей нашего театра. Это лучший концерт в ее жизни, концерт, которого никогда не было», — обещает режиссер. Спектакль начнется в 19:00, билеты стоят от 400 рублей.

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В пятницу, 8 декабря, в красноярцев приглашают на вечер хорошего настроения (18+). Развлекательно-юмористическое шоу пройдет в ресторане «Традиция» (ул. Бограда, 134). Перед гостями выступят лучшие юмористы Красноярска, а также специальные гости. Начало в 21:00, стоимость билетов 700-1000 рублей.

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