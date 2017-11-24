Красноярск встал в 9-балльные пробки

Утром 4 декабря, в первый рабочий день новой недели, на дорогах Красноярска образовались серьезные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам уровень заторов достиг 9 баллов, также водители сообщили о 8 ДТП.

По данным автомобилистов, аварии случились на улицах Вейнбаума, Копылова и на пересечении Ленина и Диктатуры Пролетариата. В Советском районе из-за аварии на улице Авиаторов также образовался серьезный затор. Пробки наблюдаются на улице Шахтеров и на правобережье города — на улице Александра Матросова.

Что стало причиной заторов, неизвестно: гололеда на дорогах нет, проезжая часть почти везде очищена от снега и льда. Не исключено, что именно мелкие аварии повлияли на дорожную ситуацию в Красноярске.

В ГИБДД получить комментарий относительно ситуации на дорогах не удалось.

Иллюстрация на главной странице: кадр из фильма «Ла-Ла Ленд».