Красноярск встал в 9-балльные пробки

Утром 4 декабря, в первый рабочий день новой недели, на дорогах Красноярска образовались серьезные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам уровень заторов достиг 9 баллов, также водители сообщили о 8 ДТП.
По данным автомобилистов, аварии случились на улицах Вейнбаума, Копылова и на пересечении Ленина и Диктатуры Пролетариата. В Советском районе из-за аварии на улице Авиаторов также образовался серьезный затор. Пробки наблюдаются на улице Шахтеров и на правобережье города — на улице Александра Матросова.
Что стало причиной заторов, неизвестно: гололеда на дорогах нет, проезжая часть почти везде очищена от снега и льда. Не исключено, что именно мелкие аварии повлияли на дорожную ситуацию в Красноярске.
В ГИБДД получить комментарий относительно ситуации на дорогах не удалось.
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