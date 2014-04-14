Красноярцы могут заплатить за кредит в салонах связи «Билайн» за 1 рубль

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») расширил набор услуг в офисах продаж. Теперь у посетителей салонов «Билайн» есть возможность внести платёж по своему кредиту всего за 1 рубль. Оплатить можно кредит, выданный банком, зарегистрированным Банком России*.

Для совершения первого платежа необходимо при себе иметь паспорт и реквизиты для перевода. Последующие переводы можно осуществить, назвав свой номер телефона и предъявив паспорт. Операция проходит не позднее рабочего дня, следующего за днём распоряжения о переводе. Её статус можно отслеживать в режиме онлайн.

Услуга не имеет территориальной привязки: посетитель офиса «Билайн» может совершить платеж по кредиту, взятому в другом городе. Внести средства на банковский счет имеет возможность любой гражданин РФ при наличии паспорта и необходимых реквизитов.

«Высокий уровень сервиса — одна из наших основных целей. Мы стремимся обеспечить удобные услуги не только клиентам „Билайн“. Теперь посетители офисов, независимо от того чьим абонентом они являются, смогут оплачивать кредиты разных банков в одном месте на выгодных условиях. Наши салоны расположены в удобных местах города, их число постоянно растет. Это облегчает выбор удобного места для получения услуг», — комментирует вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

Услуга по оплате кредита доступна для клиентов всех сотовых операторов. Она предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) под брендом «Золотая Корона».

Посетители салонов «Билайн» могут ознакомиться с другими специальными предложениями, которые постоянно присутствуют в офисах оператора. Например, приобрести брендированное оборудование или аксессуары по выгодным акциям. В офисах продаж также можно купить или заменить SIM-карты, сменить тарифный план, произвести расчеты за услуги связи и получить другие услуги.

Найти подходящий офис продаж можно на сайте beeline.ru.

*С полным перечнем банков можно ознакомиться на сайте koronapay.com. Услуга по переводу денежных средств без открытия счета предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г., на основании договора о комплексном обслуживании клиента (текст представлен на сайтеwww.rnko.ru). Комиссия 1 рубль на платежи по погашению кредитов действует с 27.11.2017 г. по 31.01.2018 г. Максимальная сумма платежа в сутки — 500 000 руб., в месяц — 1 000 000 руб.