Богучанская ГЭС предложила красноярцам придумать надпись для стелы в честь строителей станции

ПАО «Богучанская ГЭС» проводит конкурс на текст надписи стелы в честь строителей ГЭС.

По проекту, стела из черных гранитных плит, имитирующих страницы книги, будет установлена в городе Кодинске в районе гостиницы «Люкс». На две обращенные к зрителям «страницы» планируется нанести фотографии исторических моментов строительства станции и текст-посвящение. Это проект разработали участники молодежного форума Кежемского района, которые получили поддержку районной администрацией.

«На территории ГЭС уже установлен памятник Борису Вадимовичу Ефимову, который возглавлял станцию в период поиска инвесторов и возобновления работ. Мы начали работы на будущей Аллее славы, где будут увековечены имена многих строителей. Это наш долг, наша дань уважения ветеранам. Проект участников молодежного форума интересен тем, что памятник придуман ребятами самостоятельно и будет установлен в городе. Мы благодарны всем тем, кто принимал участие в разработке и поиске средств на реализацию проекта», — отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Конкурс проводится с 1 декабря по 22 декабря 2017 года. Подведение итогов и объявление победителей состоится 25 декабря 2017 года. Условия проведения и форму заявки можно найти на сайте станции в разделе «Проекты».