Строителей красноярского ферросплавного завода банкротят

Кредиторы компании «Чек-Су.ВК» будут требовать ее банкротства в Арбитражном суде Кемеровской области. Сообщение об этом опубликовано на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве.

К такому решению они пришли на общем собрании, рассмотрев итоги конкурсного управления, которое было введено на предприятии 31 августа 2017 года. Инициатором этого тогда выступил единоличный держатель имущества и акций «Чек-Су.ВК» — Внешэкономбанк, которому предприятие задолжало порядка 16 млрд рублей. Закончиться конкурсное управление должно было 19 декабря 2017 года.

До своего банкротства компания активно реализовывала проект по производству ферромарганца в Сибири в рамках освоения Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской области. Для переработки добытого там сырья «Чек-Су.ВК» собиралась построить Енисейский ферросплавный завод под Красноярском. Однако после расторжения правительством Красноярского края соглашения о строительстве и множества проигранных судов, стройку перенесли в Хакасию. Также компания строила горно-обогатительный комбинат на Кузбассе.