«Самые страшные гетто Красноярска»: как живется возле банкротов-гигантов

Микрорайоны Гидролизный, Фестивальный и Причал растянулись вдоль улиц Рейдовой и Одесской. Тут заканчивается Красноярск: совсем рядом граница с Березовским районом. Жилые кварталы затерялись между бывшими промышленными гигантами — Енисейским ЦБК и химкобинатом «Енисей». Оба ныне банкроты, и их окрестности превращаются в царство печали.

Жилая застройка Рейдовой и Одесской разномастная. Много частных домов, есть и многоквартирные — как деревянные, так и каменные двуэтажки, пятиэтажные панельки. А еще огромный дачный кооператив. Мы побывали в этом районе, а у нашего друга Павла с Бакинских нашлась пара интересных историй о здешней жизни.

«У нас, жителей Бумстроя (ул. 26 Бакинских Комиссаров), соседние улицы Рейдовая и Причал считались совсем страшными гетто, куда по своей воле лучше не соваться. В советское время этот район выглядел даже не мрачно, он выглядел страшно. Про него ходили легенды, одна другой страшнее».

Впрочем, первое, что мы увидели, было вовсе не таким жутким:

«В 1984 году открыли мост 777, который строился аж с 1979 года, и пустили маршрут в Зелёную Рощу. Мы тогда стали часто ездить к бабушке на Спортзал. И на меня всегда производили неизгладимое впечатление пять линий колючей проволоки перед ограждением Химкомбината, а между ограждением и проволокой на равном расстоянии друг от друга посты, возле которых всегда находились солдаты с автоматами».

«Одна родственница рассказывала нам в детстве, что видела, как на улице Одесской с пятого этажа здания, в котором тогда находился детский ожоговый центр, упал человек. И в наше время здесь тоже не всегда спокойно.

В 2006-м ехал я тут в маршрутке. На остановке „2-я Фестивальная“ в переднюю дверь зашёл крепкий такой мужик с разбитой головой — кровь прямо струйками стекала на плечи. Начал негромко разговаривать с водителем, минуты три они поговорили, пожестикулировали, потом окровавленный мужик вышел, и мы поехали дальше».

«В общежитии на Рейдовой моя мама вела кружок танцев. Ещё она увлекалась рисованием и время от времени рисовала портреты своих танцоров. И жил там некто Владимир, студент училища искусств. Мать хорошо помнит, как рисовала его портрет, и всё время мучилась с одним его глазом — тот всё не получался. В итоге она плюнула, нарисовала через глаз повязку, подписала „Владимир в роли Айсмана в „17 мгновениях весны““ и вручила такой вот портрет своей „модели“.

То есть хоть этот район и выглядел „бандитским“ на первый взгляд, там жили и представители интеллигенции, как и везде, ха-ха».

В Гидролизный и Фестивальный не водят экскурсий, сюда не ходят тропами хайкинга, а путеводители для гостей Универсиады, скорее всего, скромно умолчат об этих поселках. Эти места похожи на другие окраины — Черемушки или Водники. Только, кажется, депрессивнее. Не хотите расстраиваться? Тогда лучше смотрите наши фоторепортажи из Академгородка и микрорайона Южный Берег.

Интернет-газета Newslab.ru