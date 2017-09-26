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«Самые страшные гетто Красноярска»: как живется возле банкротов-гигантов

«Самые страшные гетто Красноярска»: как живется возле банкротов-гигантов

Интернет-газета Newslab.ru
26.09.2017
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Набережная Енисея — тут отдыхают местные. Есть спуск к воде для авто. Отличный вид на левый берег.

Жилая застройка Рейдовой и Одесской разномастная. Много частных домов, есть и многоквартирные — как деревянные, так и каменные двуэтажки, пятиэтажные панельки. А еще огромный дачный кооператив. Мы побывали в этом районе, а у нашего друга Павла с Бакинских нашлась пара интересных историй о здешней жизни.

«У нас, жителей Бумстроя (ул. 26 Бакинских Комиссаров), соседние улицы Рейдовая и Причал считались совсем страшными гетто, куда по своей воле лучше не соваться. В советское время этот район выглядел даже не мрачно, он выглядел страшно. Про него ходили легенды, одна другой страшнее».

Впрочем, первое, что мы увидели, было вовсе не таким жутким:

Придомовая территория около одного из частных домиков в начале улицы Рейдовой.
Один сосед украсил газон лебедями, другой — старым автобусом.
Детская площадка на Рейдовой: турники, кое-какие качели и ёлка в центре. Половина кирпичного ограждения площадки разрушена.
Изба крепко стоит на ногах. Даже на детских площадках «Южного берега» такой нет!
На Одесской лев караулит металлическую беседку — одну из главных достопримечательностей этих мест.
Другая достопримечательность — Одесский сквер. В окраинном поселке с радостным названием Фестивальный его разбили на месте пустыря . Местные любуются в нем скульптурами и собирают шампиньоны. Вот олень и бабушка-грибница с собачкой.

«В 1984 году открыли мост 777, который строился аж с 1979 года, и пустили маршрут в Зелёную Рощу. Мы тогда стали часто ездить к бабушке на Спортзал. И на меня всегда производили неизгладимое впечатление пять линий колючей проволоки перед ограждением Химкомбината, а между ограждением и проволокой на равном расстоянии друг от друга посты, возле которых всегда находились солдаты с автоматами».

Какой Ленинский район без Ленина? О Советском прошлом напоминает памятник Ильичу. Он при полном параде, даже со свитой
Единственная в районе школа — № 13 и детсад со всеми удобствами. Старожилы помнят, как ее строили на отшибе на месте свалки, на пустыре.
Балкончики на деревянных подпорках.
А тут настоящий стрит-арт на дверях гаража.
Стадион «Сибирь» с лужей у входа и ржавыми воротами-«патриотами». Рядом в 2009 году построили первый в городе скейт-парк. Но проработал он, кажется, недолго: вот уже несколько лет о нем никаких новостей.
Заросший двор и, похоже, навсегда припаркованная машина.
В другом дворе вместо качели таз с цветами.

«Одна родственница рассказывала нам в детстве, что видела, как на улице Одесской с пятого этажа здания, в котором тогда находился детский ожоговый центр, упал человек. И в наше время здесь тоже не всегда спокойно.

В 2006-м ехал я тут в маршрутке. На остановке „2-я Фестивальная“ в переднюю дверь зашёл крепкий такой мужик с разбитой головой — кровь прямо струйками стекала на плечи. Начал негромко разговаривать с водителем, минуты три они поговорили, пожестикулировали, потом окровавленный мужик вышел, и мы поехали дальше».

Нелегко живется на первом этаже — ни днем, ни ночью покоя нет!
Заборная реклама — «Ваш ребенок наркоман?» — намекает на то, что в районе и сейчас не все гладко.
Это не Припять, это Красноярск. Сетевых гастрономов в Гидролизном не найдено.
В советское время бабушка Павла работала в этом общежитии воспитателем. А мама — учила жильцов танцевать.
Это не «Город Солнца» Виссариона. Это въезд на территорию огромного дачного общества, застрявшего между приенисейской промзоной и улицей Одесская.
Один из переулков района Причал с частной застройкой.
Главная улица Причала — улица Героя Советского Союза Семёна Давыдова. Она заканчивается конечной автобусов и тупиком — промзоной с видом на сам причал.

«В общежитии на Рейдовой моя мама вела кружок танцев. Ещё она увлекалась рисованием и время от времени рисовала портреты своих танцоров. И жил там некто Владимир, студент училища искусств. Мать хорошо помнит, как рисовала его портрет, и всё время мучилась с одним его глазом — тот всё не получался. В итоге она плюнула, нарисовала через глаз повязку, подписала „Владимир в роли Айсмана в „17 мгновениях весны““ и вручила такой вот портрет своей „модели“.

То есть хоть этот район и выглядел „бандитским“ на первый взгляд, там жили и представители интеллигенции, как и везде, ха-ха».

Сейчас на значительной части бывшей промзоны хозяйничают бродячие псы
Полузаброшенная окраина химкомбината «Енисей» и те самые ряды «колючки». Раньше за ними делали порох и ракетное топливо, теперь — хлеб, майонез и еще кучу всего.
Вдоль забора комбината теперь сплошные свалки. Здесь можно найти не только красные кресла, ковры и куски асфальта, ...
...но и брошенных щенков.
Ворота полигона, где испытывали продукцию. Среди берез и голубых елей постамент, на котором еще недавно стоял бюст Ленина.
Колосья на въезде на полигон были для конспирации? Сейчас они заржавели и облезли.
Кругом тлен и безысходность. Даже пума боится выходить из дому.

В Гидролизный и Фестивальный не водят экскурсий, сюда не ходят тропами хайкинга, а путеводители для гостей Универсиады, скорее всего, скромно умолчат об этих поселках. Эти места похожи на другие окраины — Черемушки или Водники. Только, кажется, депрессивнее. Не хотите расстраиваться? Тогда лучше смотрите наши фоторепортажи из Академгородка и микрорайона Южный Берег.

Интернет-газета Newslab.ru

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