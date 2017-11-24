ВТБ финансирует красноярскую лизинговую компанию

ВТБ установил ООО «Лизинговая компания «Дельта» в Красноярске кредитно-документарный лимит на сумму 1 млрд рублей на цели финансирования текущей деятельности, связанной с приобретением имущества по договорам лизинга и рефинансирования.

Открытый лимит позволит компаниям — клиентам лизинговой компании «Дельта» оперативно приобретать имущество, необходимое им для развития бизнеса. При этом компания сможет заключать с клиентами договоры оказания услуг лизинга сроком до 5 лет. На текущий момент ООО ЛК «Дельта» при финансовой поддержке ВТБ уже реализовано 3 сделки с компаниями Красноярского края на общую сумму свыше 140 млн рублей. В качестве объектов лизинга выступали единицы различной техники.

Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева прокомментировала: «На сегодняшний день совместно с ООО ЛК „Дельта“ нам удалось реализовать проект, благодаря которому красноярский бизнес может обновить производственную базу или расширить основные фонды, используя эффективный финансовый инструмент, сочетающий элементы долгосрочной аренды и кредитования. Уверена, этой возможностью воспользуются предприятия региона».

Директор ООО ЛК «Дельта» Роман Ворошилов прокомментировал: «Передача имущества в долгосрочную аренду с последующим правом его выкупа или возврата является современным эффективным финансовым инструментом и способствует развитию предприятий без отвлечения собственных ресурсов компании и банковских кредитов. Уверен, что сотрудничество с таким надежным финансовым партнером, как ВТБ, позволит нам осуществить немало интересных сделок в пользу красноярских предприятий и укрепить свои позиции».