К восточному входу в заповедник «Столбы» запустят автобус

Около восточного входа «Столбов» обещают сделать парковку, туалеты и автобусную остановку. Развитие второго входа в заповедник обсудили на выездном совещании главы Красноярска Сергея Ерёмина.
Директор «Столбов» Вячеслав Щербаков рассказал, что в этом году в заповеднике побывали больше 450 тыс. человек. Большинство заходило на «Столбы» через Центральный вход, но около 50 тыс. человек выбрали менее загруженный Восточный вход (район скалы Такмак).
«Основная нагрузка приходится на туристические маршруты Центрального района заповедника, как наиболее развитого инфраструктурно. При этом красоты восточной части являются выигрышными в плане шаговой доступности, но её прилегающее благоустройство ещё недостаточно сформировано. Для того чтобы перераспределение туристического потока с центрального маршрута на восточный прошло наиболее эффективно, необходима туристическая инфраструктура на входе в заповедник», — пояснил Вячеслав Щербаков.
Для того, чтобы привлечь туристов, директор «Столбов» предложил сделать рядом с поворотом с ул. Базайская автобусную остановку. Сейчас от автобуса до входа в заповедник приходится идти 2,5 км по дороге без тротуаров. Кроме этого Вячеслав Щербаков попросил мэра поручить городским службам убирать дорогу к заповеднику, обустроить здесь парковку и туалеты для туристов.
Сергей Ерёмин поддержал предложение и сообщил, что у города есть инвесторы, которые готовы взяться за этот проект.
«Совместно со специалистами заповедника будем их рассматривать. Главным критерием отбора станет социальная ответственность бизнеса. В итоге к Универсиаде-2019 эта часть „Столбов“ должна стать инфраструктурно развитой, и в то же время гармонично благоустроенной зоной отдыха, учитывая природную уникальность заповедника», — отметил глава города.
Сейчас в этой части заповедника оборудовали пешеходную тропу, смотровую площадку в бывшем карьере, создан амфитеатр и лабиринт для экологических занятий. В ближайшее время на площадку установят специальный пандус для маломобильных групп населения.