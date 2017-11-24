К восточному входу в заповедник «Столбы» запустят автобус

Около восточного входа «Столбов» обещают сделать парковку, туалеты и автобусную остановку. Развитие второго входа в заповедник обсудили на выездном совещании главы Красноярска Сергея Ерёмина.

Директор «Столбов» Вячеслав Щербаков рассказал, что в этом году в заповеднике побывали больше 450 тыс. человек. Большинство заходило на «Столбы» через Центральный вход, но около 50 тыс. человек выбрали менее загруженный Восточный вход (район скалы Такмак).

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«Основная нагрузка приходится на туристические маршруты Центрального района заповедника, как наиболее развитого инфраструктурно. При этом красоты восточной части являются выигрышными в плане шаговой доступности, но её прилегающее благоустройство ещё недостаточно сформировано. Для того чтобы перераспределение туристического потока с центрального маршрута на восточный прошло наиболее эффективно, необходима туристическая инфраструктура на входе в заповедник», — пояснил Вячеслав Щербаков.

Для того, чтобы привлечь туристов, директор «Столбов» предложил сделать рядом с поворотом с ул. Базайская автобусную остановку. Сейчас от автобуса до входа в заповедник приходится идти 2,5 км по дороге без тротуаров. Кроме этого Вячеслав Щербаков попросил мэра поручить городским службам убирать дорогу к заповеднику, обустроить здесь парковку и туалеты для туристов.

Сергей Ерёмин поддержал предложение и сообщил, что у города есть инвесторы, которые готовы взяться за этот проект.

«Совместно со специалистами заповедника будем их рассматривать. Главным критерием отбора станет социальная ответственность бизнеса. В итоге к Универсиаде-2019 эта часть „Столбов“ должна стать инфраструктурно развитой, и в то же время гармонично благоустроенной зоной отдыха, учитывая природную уникальность заповедника», — отметил глава города.

Сейчас в этой части заповедника оборудовали пешеходную тропу, смотровую площадку в бывшем карьере, создан амфитеатр и лабиринт для экологических занятий. В ближайшее время на площадку установят специальный пандус для маломобильных групп населения.