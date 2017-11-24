Красноярский оперный театр предложил поделиться билетами на спектакли

В преддверии Нового года Красноярский театр оперы и балета совместно с региональной общественной благотворительной организацией «Бумеранг добра» объявил благотворительную акцию «Поделись добром — подари билет в театр». Принять участие в ней могут все желающие.

«Суть акции проста — покупая себе билет на спектакль, вы можете подарить радость похода в театр тем, кто в силу различных причин не может приобрести билеты сам. В основном это пожилые люди, инвалиды, дети-сироты и дети из социально-реабилитационных центров, семьи, где воспитываются дети-инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Их имена написаны на импровизированных новогодних шарах, висящих на елке возле кассы. Вы можете выбрать любой, прикрепив к нему билеты на любые спектакли текущего репертуара театра (вечерние, дневные, детские), которые хотите подарить, и оставить их в кассе. А наши театральные Дед Мороз и Снегурочка вручат билеты адресату», — рассказали в пресс-службе оперного театра.

Акция «Поделись добром — подари билет в театр» продлится до 31 января 2018 года. Все подробности и фоторепортажи об акции будут опубликованы в официальных группах театра в социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и Instagram.