Водителю УАЗа грозит до 2 лет колонии за сбитого школьника-нарушителя

Дошло до суда уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Железногорска, который летом сбил 9-летнего мальчика.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло в июле на улице Андреева, 31. 9-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте (в 200 метрах от перехода) и его сбил УАЗ «Патриот». С тяжелыми травмами ног ребенка увезли в реанимацию. Он выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Эксперты пришли к выводу, что водитель не принял должных мер к снижению скорости, когда рядом с проезжей частью появились дети:

«Полицейские установили и опросили свидетелей происшествия, провели ряд экспертиз, тщательно изучили вещественные доказательства. В ходе следственного эксперимента было установлено, что обвиняемый, согласно требованию закона, был обязан контролировать ситуацию на дороге».

Теперь водителю грозит до 2 лет лишения свободы. Это максимальное наказание, предусмотренное его статьей. Но суд может назначить ему и не такое строгое наказание — ограничение свободы или принудительные работы.