ГИБДД: в аварии чаще всего попадают мужчины и профессиональные водители

В дорожной полиции рассказали о самых частых нарушениях на дорогах описали «портрет» идеального водителя.

Идеальным водителем сотрудники Госавтоинспекции назвали «трезвую молодую женщину со стажем вождения от пяти лет, которая соблюдает правила приоритета на проезжей части, придерживается требований дорожных знаков и уважает других участников дорожного движения». К таким выводам полицейские пришли, проанализировав статистику аварий в Красноярске.

Рейтинг автомобилистов, допустивших самое большое количество аварий, возглавляют опытные водители — мужчины в возрасте 30-40 лет, а также те, у кого стаж вождения составляет более 15 лет.

«Возможно, сказывается чрезмерная самоуверенность опытных водителей и ошибочное ощущение полного контроля дорожной ситуации. А вот женщины наоборот, избегают сложных аварийных ситуаций на проезжей части и меньше попадают в дорожные происшествия», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Чаще всего аварии происходят из-за несоблюдения правил проезда перекрестков, затем следуют нарушения проезда пешеходных переходов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, неподчинение сигналам регулирования и выезд на полосу встречного движения.