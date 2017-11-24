Путин велел выплачивать материнский капитал до 2021 года

Президент России Владимир Путин утвердил перечень мер поддержки семей с детьми. Список опубликован на сайте Кремля.

Согласно распоряжению, выплачивать материнский капитал будут до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2018 года его можно будет использовать для оплаты дошкольного образования ребенка (услуги по присмотру и уходу), начиная с двухмесячного возраста.

Раньше материнский капитал можно было использовать для улучшения жилищных условий семьи, оплаты обучения детей и социальной адаптации детей-инвалидов до 3 лет. Также деньги можно было перечислить на накопительную часть пенсии матери.

Материалы по теме Государство поможет россиянам выплатить ипотеку

Кроме того, по распоряжению президента некоторым семья будут выплачивать деньги за рождение первого ребенка. Эту выплату получат семьи, где доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на одного человека. Деньги будут платить каждый месяц, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем оно составит 10,5 тысяч рублей в 2018 году, а к 2020-му вырастет до 11 143 рублей.