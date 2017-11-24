Путин предложил платить родителям за первого ребенка

С января 2018 года в России могут ввести выплаты за рождение первого ребенка. Такое предложение озвучил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент РФ Владимир Путин.

Это пособие будет привязано к прожиточному минимуму ребенка в конкретном регионе и в среднем составит 10,5 тысяч рублей в 2018 году, а к 2020-му вырастет до 11 143 рублей.

Выплачиваться оно будет ежемесячно до достижения ребенком 1,5 года. Причем только тем родителям, доход которых на одного члена семьи не превышает полутора прожиточных минимума в субъекте РФ.

«Думаю, что справедливо в первую очередь, поддержать тех, кто действительно нуждается», - отметил Путин.

Если это предложение воплотиться, то, по оценкам главы государства, за три последующих года общий объем выплат на поддержку семей с первенцами составит 144,5 млрд рублей.

Помимо это президент предложил продлить действие программы материнского капитала до конца 2021 года (первоначально она должна была закончится в 31 декабря 2018 года).