Магов и колдунов приравняют к мошенникам

В Государственную Думу РФ в ближайшее время внесут законопроект, который приравнивает платные «магические» услуги к мошенничеству и вымогательству. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Вострецова.

Законопроект предполагает внесение в статьи №№ 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества») Уголовного кодекса РФ поправок, которые добавят в них описание «колдовских» или «магических» услуг.

«Как в свое время мы прикрыли секты, также нужно поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе», — говорит Вострецов.

Участие же в разного рода телевизионных проектах об экстрасенсах он предлагает сделать отягчающим обстоятельством.

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«Кажется, что тут такого — просто развлекательная программа, шоу, но на самом деле эффект очень страшный, — заявляет депутат, — люди реально начинают верить во всё это, потому что это показывают на федеральных каналах».

Вострецов уверен, что после введения уголовной ответственности такие программы исчезнут сами собой. Но уточняет, что речь не идет о полном запрете магии и колдовства.

«Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — резюмирует народный избранник.