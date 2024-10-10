Скончался известный экстрасенс Аллан Чумак

В Москве в ночь на вторник на 83-м году жизни скончался целитель, писатель и телевизионный деятель Аллан Чумак. Информацию об этом ТАСС подтвердил его сын. Однако других комментариев по поводу случившегося он давать не стал. Причины смерти Чумака пока не уточняются.

Напомним, в конце 1980-х и начале 1990-х годов он стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам. Во время телеэфиров он «заряжал» взмахами рук различные субстанции: воду, кремы, мази и т. п.

После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена. Во время радиопередачи зимой 2008–2009 годов он признался, что особым способностям его обучали голоса, говорившие в голове, «работавшие дикторами посменно», он же вел конспект лекций, которые ему диктовали. По ним он якобы и обучался.

Сам Чумак называл себя целителем и экстрасенсом, он написал несколько книг. Также он являлся президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.