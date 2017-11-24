Поезд здоровья посетит дальние станции Красноярской магистрали

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» в декабре совершит поездку по дальним станциям Красноярской железной дороги, расположенным в Козульском, Боготольском районах Красноярского края, а также на границе региона с Кемеровской областью, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Врачи Поезда здоровья примут пациентов на следующих станциях: Мариинск (10-11 декабря), Суслово (12 декабря), Тяжин (13-14 декабря), Итат (15-16 декабря), Каштан (17 декабря), Боготол (18-20 декабря), Критово (21 декабря), Козулька (22-23 декабря).

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Поезд здоровья — совместный социальный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края. Прием пациентов в нем ведется бесплатно. Жителям нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и выписку из медицинских документов.

В передвижной поликлинике у пациентов есть возможность пройти обследование на лучшем медицинском оборудовании и получить консультации терапевта, педиатра, невролога, уролога и других узких специалистов. В распоряжении медиков современные кабинеты УЗИ, функциональной и эндоскопической диагностики, нейрофизиологии, клинико-диагностических анализов. Есть здесь также цифровой рентген и маммограф.

График работы Поезда здоровья на станциях — с 8 до 18 часов.