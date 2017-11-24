Проект низкоуглеродного Красноярска представят на КЭФ-2018

Глава Красноярска Сергей Ерёмин провел рабочую встречу с делегацией ведущего архитектурного бюро Японии — компанией «Никкен Сэккей», которая исследует краевой центр на энергоэффективность, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Красноярск стал первым российским городом, где проводятся исследования в рамках проекта низкоуглеродного города форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Данный проект реализуется совместно с Азиатско-Тихоокеанским центром исследования энергетики, а также учёными Сибирского федерального университета, специалистами строительной компании «Монолитхолдинг».

Экспертом исследований в Красноярске, который был утвержден в результате конкурсного отбора АТЭС, является японское архитектурное бюро «Никкен Сэккей». Её представители прибыли в Красноярск, чтобы представить отчёт о проведённом анализе и обсудить со всеми включёнными в эту работу экспертами рекомендации по внедрению низкоуглеродных технологий в краевой столице.

В начале встречи Сергей Ерёмин поблагодарил японских исследователей за проведённую масштабную работу: «Вы проанализировали всю инфраструктуру нашего города, начиная от объектов теплоэнергетики и заканчивая частным сектором жилых домов. Ознакомились со всем кругом вопросов, которые влияют на экологию нашего города. Мы с высокой степенью ответственности относимся к вашим предложениям по развитию Красноярска как низкоуглеродного города, и рассмотрим возможность их дальнейшего включения в программу социально-экономического развития. Безусловно, тема экологического равновесия значима для всех красноярцев. Это направление приобретает дополнительную значимость и в связи с проведением в нашем городе Универсиады. Ведь благоприятная окружающая среда — это также элемент гостеприимства».

Исполнительный директор научно-исследовательского института «Никкен Сэккей» Синдзи Ямамура отметил, что сотрудничество с Красноярском, начатое ещё в 2013 году, в деятельности архитектурного бюро занимает совершенно особое место. Это связано с тем, что именно в краевой столице, впервые в России с участием японских специалистов в сфере градостроительства реализуется проект «умный город».

«Две недели назад я участвовал в международной конференции в Европе, где рассказывал об этой работе. Она вызвала большой интерес со стороны европейских экспертов. Считаю, что такие проекты делают Красноярск конкурентоспособным, становятся своего рода брендом. Аналогичным является и проект низкоуглеродного города. В течение текущего года мы плотно работали с администрацией города по поиску решений экологических вопросов. Искренне надеюсь, что результаты нашей работы будут востребованы и помогут Красноярску стать лучше, обеспечить стабильное экологическое развитие», — сказал господин Синдзи Ямамура и выразил надежду, что сотрудничество с Красноярском будет продолжено новыми проектами.

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В завершение встречи мэр Сергей Ерёмин пригласил господина Синдзи Ямамура стать участником Красноярского экономического форума-2018, чтобы представить перед широкой аудиторией федерального и регионального уровней, а также представителями общественности результаты исследований в Красноярске.

Добавим, что итоговые рекомендации экспертов проекта послужат образцом проектирования низкоуглеродных городов в России и других странах АТЭС со схожими климатическими условиями.