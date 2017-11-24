На улице Караульной отключили взбесившие горожан светофоры

В Красноярске отключили создававшие пробки светофоры в Центральном районе города.

Светофоры на ул. Линейная и около Кардиоцентра появились на ул. Караульная после недавнего ремонта, но до недавнего времени работали в мигающем режиме. В конце ноября их решили включить, но это привело к 7-балльным пробкам в субботний день. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что светофоры еще предстоит настроить и сделать режим их работы удобным для водителей.

Материалы по теме Новые светофоры на Караульной заблокировали движение в сторону центра Красноярска

Вчера днем красноярцы заметили, что светофоры снова перевели в мигающий режим. Автомобилисты отметили — заторов стало меньше, время в пути существенно сократилось.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства Красноярска, завтра светофоры снова включат. Сегодня специалисты занимаются их настройкой, чтобы изменить режим работы.