>
>
На улице Караульной отключили взбесившие горожан светофоры
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

На улице Караульной отключили взбесившие горожан светофоры

5 декабря 13:33
9

В Красноярске отключили создававшие пробки светофоры в Центральном районе города.

Светофоры на ул. Линейная и около Кардиоцентра появились на ул. Караульная после недавнего ремонта, но до недавнего времени работали в мигающем режиме. В конце ноября их решили включить, но это привело к 7-балльным пробкам в субботний день. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что светофоры еще предстоит настроить и сделать режим их работы удобным для водителей.

Светофор перед Кардиоцентром на ул. Караульная на работает. Затора нет
25 ноября. Светофор на ул. Линейная работает, машины стоят
Светофор на ул. Линейная выключили и движение свободно

Материалы по теме
Новые светофоры на Караульной заблокировали движение в сторону центра Красноярска

Вчера днем красноярцы заметили, что светофоры снова перевели в мигающий режим. Автомобилисты отметили — заторов стало меньше, время в пути существенно сократилось.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства Красноярска, завтра светофоры снова включат. Сегодня специалисты занимаются их настройкой, чтобы изменить режим работы.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать