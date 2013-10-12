В ноябре по улице Караульной запустят автобус

После установки освещения на улице Караульной впервые запустят движение общественного транспорта. Ожидается, что красноярцы смогут совершать поездки на автобусе по этой дороге уже в ноябре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня главе города Эдхаму Акбулатову доложили о завершении дорожного ремонта на улице Караульной.

«Выполнена полная замена верхнего асфальтового покрытия, установлены бортовые камни, которых раньше здесь не было. Оформлены пешеходные тротуары, выставлено разделительное ограждение, призванное снизить аварийность. Установлены пять светофоров, при регулировке „зеленой волны“ будет обеспечена хорошая транспортная доступность магистрали», — рассказал Степан Вишневский, заместитель генерального директора подрядной организации «Сибагропромстрой».

Планируется, что после обустройства освещения по улице Караульной будет открыто движение нового автобусного маршрута «Северный — Железнодорожный вокзал». Его общая протяженность составит 13 км.

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«Открытие движения автобусов по улице Караульная необходимо для жителей „Покровского“. Нашу просьбу услышали, привлекли к совместной работе. Мы, председатели советов домов, активно участвовали в обсуждении вопросов организации движения автобусов, установки остановочных павильонов», — рассказала местная жительница Татьяна Коротких.

Мэр Красноярска поручил руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Сергею Маркатюку ускорить работы по установке опор освещения, чтобы в ноябре движение автобусного маршрута было организовано.