Водитель красноярского автобуса объяснил грубое нарушение правил заботой о пассажирах

Чуть не устроивший аварию на правобережье Красноярска водитель автобуса объяснил свой поступок заботой о пассажирах.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, мужчину сумели найти и привлечь к ответственности, благодаря появившейся в социальных сетях записи. На ней видно, что автобус 85 маршрута выехал на перекресток улиц Крайняя и Астраханская на запрещающий сигнал светофора и чуть не врезался в автомобиль. Очевидцы отметили, что водитель даже не пытался тормозить.

Сегодня водителя привлекли к административной ответственности — ему придется заплатить за грубое нарушение правил штраф в 1000 рублей. Как пояснил сам мужчина, нарушить правила он решил, чтобы не подвергать пассажиров опасности. «Чтобы сильно тормозить, чтобы машину не повело. Инстинкт подсказал самый оптимальный вариант», — объяснил водитель.

Сотрудники отделения технического надзора отдела ГИБДД городской полиции отметили, что у водителя большой стаж — пассажирскими перевозками он занимается 16 лет, а общий водительский стаж составляет 35 лет. До этого никаких нарушений за ним не замечали, сам водитель рассказал, что недавно успешно подтвердил свои знания правил дорожного движения.