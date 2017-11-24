В Красноярске стартовали продажи нового Mazda CX-9

Автосалон МЦ-Маршал, официальный дилер Mazda в Красноярске, объявляет о старте продаж флагмана модельного ряда Mazda в России — Mazda CX-9 нового поколения.

Полноприводный семиместный кроссовер оснащен турбированным двигателем новейшего поколения SKYACTIV-G 2,5T. До 100 км/ч новый Mazda CX-9 разгоняется за 8,6 с, при этом заявленный расход топлива — 7,2 л/100 км. Для дополнительного повышения топливной экономичности мотор SKYACTIV-G 2.5T оснащается охлаждаемой системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), предотвращающей сгорание чрезмерного количества топлива при работе двигателя при высоких температурах.

Интерьер нового Mazda CX-9 — это комбинация премиальных материалов и элегантного дизайна. В отделке салона используются премиальные материалы. Новый Mazda CX-9 оснащен аудиосистемой Bose c 12 динамиками, для которых специально было разработано шелковое покрытие. Также в распоряжении водителя — цветной 4,6-дюймовый TFT-дисплей и система MZD Connect.

Mazda CX-9 нового поколения выполнен в соответствии с философией «KODO-душа движения». Атлетичная элегантность акцентирована мускулистой осанкой, длинным капотом и скошенной линией крыши. Образ дополняют решетка радиатора в стильной окантовке и пронзительный дизайн фар.

Стоимость нового Mazda CX-9 начинается с отметки 2 890 000 рублей (скачать прайс-лист). Количество доступных автомобилей очень ограничено.

Узнать больше информации, записаться на тест-драйв или индивидуальную презентацию можно по тел. +7(391) 205 09 09, МЦ-Маршал.