Развитие Крайнего Севера обсуждают на арктическом форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Участие в нем принимает председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.

С 4 по 6 декабря на площадках форума представители власти, бизнеса и общественности обсуждают годовые итоги работы по развитию арктической зоны России. В числе участников мероприятия — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и законодательных собраний субъектов РФ, федеральные и региональные чиновники, руководители крупных российских и иностранных компаний, научно-исследовательских организаций и СМИ. Всего форум собрал около 1200 человек.

На форуме проходят дискуссии, посвященные проблемам транспортной инфраструктуры, развитию моногородов, реализации крупных проектов, защите окружающей среды. Участники поднимают вопросы развития арктической науки и образования, улучшения качества жизни населения Севера, укрепления международного сотрудничества и внедрения новейших технологий. Предложения делегатов войдут в итоговую резолюцию, которую затем направят в Государственную Думу и государственную комиссию по вопросам развития Арктики.

«Форум стал традиционным, он собирает под своим крылом неравнодушных людей, заинтересованных в развитии арктических территорий нашей страны, — прокомментировал по телефону из Санкт-Петербурга Дмитрий Свиридов. — Практически за каждым круглым столом подчеркивается, что интерес к Арктике неуклонно возрастает, и развитие арктической зоны — это стратегическая государственная задача. В ее решении должны участвовать и наука, и бизнес, и власть».

Спикер также отметил, что большое внимание уделяется законодательной сфере. В первый день форума говорилось о том, что разработан законопроект об опорных зонах в территориях Крайнего Севера. Предполагается, что они будут развиваться как целостный проект с увязкой всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации.

«В ходе обсуждения законопроекта прозвучал ряд предложений, — отметил Свиридов. — Многим показались весьма крупной суммой 100 млрд рублей инвестиций, требуемых для создания якорных проектов в опорных зонах. Понятно, что регионы России сильно отличаются друг от друга: некоторые из них получают инвестиции в гораздо меньшем объеме, но имеют возможность кардинально изменить свою социально-экономическую ситуацию. Поэтому произошла жаркая дискуссия. Коллеги из европейской части страны предлагали рассматривать не сумму, а степень влияния на социально-экономическое положение в регионе, чтобы отнести тот или иной проект к разряду якорных».

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Дмитрий Свиридов также сообщил, что главный посыл всех участников заключался в том, чтобы создать особые условия для северных территорий, которые бы позволили привлечь дополнительные инвестиции, оказать влияние на социальное самочувствие людей и развивать перспективные отрасли.

Особенно на форуме обсудили строительство в арктической зоне. Участники отметили, что необходимо систематизировать подходы, пересмотреть действующие нормативы, требования и стандарты, чтобы возведение объектов шло максимально эффективно. Речь шла и об использовании робототехники в непростых климатических условиях, о внедрении систем информатизации, о переходе на цифровую экономику. Среди других тем — логистика, энергоснабжение, здравоохранение, обеспечение доступного авиасообщения и безопасности.