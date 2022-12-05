Рекордно высокую трубу Красноярской ТЭЦ-1 начнут строить в следующем году

Строительство новой трубы красноярской ТЭЦ-1 начнут в середине 2018 года. Об этом 5 декабря сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс после встречи с основным собственником Сибирской генерирующей компанией Андреем Мельниченко.

О намерении построить новую трубу высотой 270 метров в СГК заявили в июне этого года. Она заменит три действующие сегодня — две высотой по 105 метров и одна в 120 метров — что существенно увеличит площадь рассеяния выбросов ТЭЦ и снизит экологическую нагрузку на Красноярск.

Помимо этого на одном из котлов будет установлен современный электрофильтр, который еще больше повысит экологические показатели теплоцентрали.

«Перед нами стоит две задачи — развивать теплоснабжение и улучшать экологические показатели, — говорит Андрей Мельниченко, — причем как на своих объектах, так и замещая менее экологичные источники».

Александр Усс отметил, что в ходе сегодняшней встречи удалось договориться по очень многим вопросам — не только экологическим, но и инвестиционным.