И. о. министра экологии оценил модернизацию Красноярской ТЭЦ-1

С планами экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании познакомился исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Визит на станцию начался с осмотра площадок, где намечены масштабные изменения по расстановке основного природоохранного оборудования.

Директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель, директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин и главный инженер теплоэлектроцентрали Максим Окладников провели и.о. министра по территории, которая должна измениться в ближайшие три года. В частности, зону размещения действующих трех дымовых труб (двух по 105 метров высотой и одной в 120 метров), а также газоходов, решено освободить. Трубы снести и заместить одной — высотой 270 метров, что даст значительное снижение концентрации выбрасываемых веществ и рассеивание их в высоких слоях атмосферы, где всегда присутствует ветер.

Как уточнил директор Красноярской ТЭЦ-1, подрядная организация, привлеченная для проектирования строительства новой дымовой трубы, предложила варианты ее установки. «Потенциальные точки возведения трубы определены, и в настоящее время ведутся геодезические работы по анализу грунтов, а также сбор информации для разработки трех проектов с технико-экономическим обоснованием. Из них и будет выбран наиболее оптимальный вариант. Проект строительства энергохолдинг намерен получить в конце текущего года», — сообщил Сергей Бородулин.

Около дымовой трубы № 4 специалисты СГК показали Владимиру Часовитину площадку размещения пилотного электрофильтра. Это еще одна задача, поставленная СГК. Установка современного электрофильтра с КПД действия не менее 99 % на одном котле станции должна стать опытным вариантом, который можно будет транслировать и на другие котлы ТЭЦ. Сергей Бородулин подчеркнул, что итогом реализации планов экологической модернизации ТЭЦ-1 станет сокращение объема выбросов на 25 %.

«Те проекты, что презентует компания, безусловно, очень интересны, так как через определенный промежуток времени существенно сократят выбросы в атмосферу города. Крупные предприятия, как СГК, действительно принимают меры по улучшению экологической обстановки и снижению уровня производственного влияния. В то время как мелкие теплоисточники и частный сектор не ведут очистку дыма на таком уровне, и их выбросы попадают в атмосферу в том виде, в каком они есть. Поэтому министерство будет поддерживать всех предпринимателей, заботящихся не только о состоянии своего бизнеса, но и о жителях города, на территории которого они свой бизнес осуществляют», — отметил по итогам знакомства с проектом модернизации исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.