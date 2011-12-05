Посетители «Роева ручья» могут получить в подарок щенка хаски

Красноярцы могут получить в подарок щенка хаски из красноярского парка флоры и фауны.

В пресс-службе «Роева Ручья» рассказали, что перед Новым годом каждый десятый ребенок просит у Деда Мороза собаку. В этом году красноярский парк флоры и фауны пообещал выполнить мечту хотя бы одного ребенка, и пригласил жителей города поучаствовать в акции «Новый друг в Новый год». Главным призом будет щенок хаски, родившийся в питомнике парка от родителей-чемпионов.

Для участия в конкурсе жителей города приглашают приехать в «Роев ручей» до 24 декабря включительно, внести пожертвование на любую сумму приюту бездомных животных на проходной парка и заполнить анкету. Будущим хозяевам собаки нужно написать в ней, почему щенок должен стать именно их домашним питомцем.

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Анкеты пяти самых достойных кандидатов разместят в группе парка в сети «ВКонтакте» 26 декабря. Будущих хозяев животного определят голосованием, которое продлится неделю. Вручить «хвостатый подарок» обещают 6 января в 16:00 во время праздника «Жаркий новый год».

В пресс-службе парка Newslab.ru рассказали, что щенок уже прошел чипирование и получил все необходимые прививки. Сотрудники «Роева ручья» обещают помогать с воспитанием животного и консультировать хозяев. Отметим, стоимость подобных щенков составляет не менее 15 тыс. рублей.



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