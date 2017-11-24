Уроженка Красноярска выдвинула себя на пост президента России (видео)

Уроженка Красноярска Лариса Богданова, известная под псевдонимом Ренар, 5 декабря объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. Об этом она сообщила на специально созданном сайте larisarenar2018.ru и своих страницах в социальных сетях.

Ларисе Богдановой 50 лет, она родилась в 1966 году в Красноярске, окончила вуз в Петербурге, получив дипломы биолога и психолога. С 2000 года под псевдонимом Ренар начала карьеру психолога и коуча по так называемым «женским практикам» и тренингам. Офисы её тренинг-центра «Академия частной жизни» работают в Москве, Петербурге, Новосибирске и Хабаровске.

В обращении к избирателям, изобилующем восклицательными знаками, Лариса Ренар обещает дать россиянам почувствовать себя нужными и счастливыми:

«Мы забыли о том, что человек рождён быть счастливым! Счастье заложено в нашей природе! Моя цель — сделать Россию страной счастливых людей! ».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Глава государства будет избран всеобщим тайным голосованием на 6-летний срок. По закону президентом может быть избран любой гражданин не моложе 35 лет, не менее 10 лет живущий в России. Есть некоторые ограничения для избрания — например, недееспособность, наличие судимостей. Чтобы получить допуск к выборам, самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей своих сторонников.

На данный момент о своем желании участвовать заявило около 20 кандидатов, в том числе 5 женщин. Действующий глава государства — Владимир Путин —свою кандидатуру официально пока не выдвинул.