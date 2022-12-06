Пьяная автоледи разъезжала по Лесосибирску

В городе Лесосибирске Красноярского края полицейские поймали молодую женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. Автоледи задержали на выходных, однако стало известно об этом только сегодня, 6 декабря.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе краевой полиции, 26-летняя горожанка в одиночку каталась на своем автомобиле Toyota по Лесосибирску. Когда инспекторы остановили машину, оказалось, что автоледи пьяна. У нее не оказалось документов на машину и полиса ОСАГО.

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Кроме того, женщина находилась за рулем автомобиля без прав. В июне 2017 года суд лишил ее прав на 18 месяцев. К моменту задержания срок не истек.

Автоледи доставили в отдел полиции. Ей грозит уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», за которое она может сесть в тюрьму на два года.