Полицейские 40 минут гонялись за пьяным водителем между районами края (видео)

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя из Назаровского района, который пытался скрыться. Водитель ВАЗа попал в поле зрения полицейских около села Павловка во время рейда «Нетрезвый водитель».

Он не отреагировал на требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования водитель совершал опасные маневры. Остановить автомобиль удалось только возле села Берёзовское Шарыповского района — водитель съехал в кювет справа по ходу движения.

Как пояснили Newslab.ru в краевой полиции, погоня длилась около 40 минут (населенные пункты находятся на расстоянии более 30 км друг от друга). На предоставленном видео обнародованы только некоторые моменты погони.

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Автомобилем управлял 30-летний житель Назаровского района, который не имел водительских прав. Результат освидетельствования на алкогольное опьянение показал 0,46 мг/л.

В отношении нарушителя составили 4 административных материала, автомобиль эвакуировали на спецстоянку в Шарыпово. Суд уже назначил ему 12 суток административного ареста.