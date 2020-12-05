Полицейские 40 минут гонялись за пьяным водителем между районами края (видео)

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя из Назаровского района, который пытался скрыться. Водитель ВАЗа попал в поле зрения полицейских около села Павловка во время рейда «Нетрезвый водитель».
Он не отреагировал на требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования водитель совершал опасные маневры. Остановить автомобиль удалось только возле села Берёзовское Шарыповского района — водитель съехал в кювет справа по ходу движения.
Как пояснили Newslab.ru в краевой полиции, погоня длилась около 40 минут (населенные пункты находятся на расстоянии более 30 км друг от друга). На предоставленном видео обнародованы только некоторые моменты погони.
Автомобилем управлял 30-летний житель Назаровского района, который не имел водительских прав. Результат освидетельствования на алкогольное опьянение показал 0,46 мг/л.
В отношении нарушителя составили 4 административных материала, автомобиль эвакуировали на спецстоянку в Шарыпово. Суд уже назначил ему 12 суток административного ареста.
- В Красноярске впервые под арест отправили пьяного водителя (видео)
- Полицейские показали медленную погоню за пьяным водителем в Краснотуранске (видео)
- Разгневанные селяне напали на полицейских с ледовым буром (видео)
- Наездил на два года: против пьяного водителя в Железногорске возбудили уголовное дело