>
>
Полицейские 40 минут гонялись за пьяным водителем между районами края (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Полицейские 40 минут гонялись за пьяным водителем между районами края (видео)

5 декабря 11:42
20

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя из Назаровского района, который пытался скрыться. Водитель ВАЗа попал в поле зрения полицейских около села Павловка во время рейда «Нетрезвый водитель».

Он не отреагировал на требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования водитель совершал опасные маневры. Остановить автомобиль удалось только возле села Берёзовское Шарыповского района — водитель съехал в кювет справа по ходу движения.

Как пояснили Newslab.ru в краевой полиции, погоня длилась около 40 минут (населенные пункты находятся на расстоянии более 30 км друг от друга). На предоставленном видео обнародованы только некоторые моменты погони.

Погоня за водителем из Назаровского района

Видео: 24.мвд.рф

Материалы по теме
В Хакасии проверяют росгвардейцев, которые не спасли водителя из горящей машины (видео)

Автомобилем управлял 30-летний житель Назаровского района, который не имел водительских прав. Результат освидетельствования на алкогольное опьянение показал 0,46 мг/л.

В отношении нарушителя составили 4 административных материала, автомобиль эвакуировали на спецстоянку в Шарыпово. Суд уже назначил ему 12 суток административного ареста.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать