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Красноярцев позвали в Школу экологических волонтеров
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Красноярцев позвали в Школу экологических волонтеров

6 декабря 12:00
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C 11 декабря Сибирский федеральный университет приглашает всех желающих пройти обучение в первой Школе экологических волонтёров Красноярского края. Слушатели получат возможность приобрести практические навыки работы с экологической документацией, изучить основы экологического и лесного законодательства.

Участников научат распознавать и оценивать различного рода риски для окружающей среды, такие как несанкционированные свалки, незаконные вырубки деревьев и прочее. Лекции в Школе экологических волонтеров будут читать преподаватели СФУ, специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, городских природоохранных структур.

План занятий включает:

  • изучение вопросов контроля за оборотом объектов животного мира с учётом федерального и международного законодательства;
  • выявление и пресечение нарушений законодательства РФ об охране и использовании животного мира, охране водных объектов, атмосферного воздуха;
  • выявление и пресечение нарушений законодательства о недрах.

Полную программу обучения в Школе волонтеров можно посмотреть по ссылке.

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Слушатели, успешно окончившие курсы, получат сертификаты и памятные сувениры. Занятия пройдут в течение двух недель (с понедельника по четверг) с 18:30 по адресу: Красноярск, пр. Свободный, 82, строение 6 (здание Института нефти и газа), аудитория 1-18.

Все желающие стать слушателями Школы экологических волонтёров Красноярского края должны заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных и выслать их:

  • в виде скан-копии на адрес электронной почты gshevchenko@sfu-kras.ru (на первом занятии необходимо будет предоставить оригинал);
  • либо почтой на адрес: 660041, Россия, город Красноярск, пр. Свободный, 79, с пометкой «в Институт экологии и географии».

Количество мест ограниченно. Обучение смогут пройти 30 человек.

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