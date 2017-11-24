Особенных красноярских детей пригласили в творческие мастерские и игровые лаборатории

8 декабря в красноярском центре «Сознание» (ул. Новая Заря, 5) для детей с повышенными потребностями состоится встреча «Разные потребности — безграничные возможности». Для маленьких гостей пройдут различные мастер-классы, а родители смогут получить консультации специалистов.

На мероприятии для семей будут работать творческие мастерские, музыкальная гостиная, театральная студия и игровая лаборатория. Родители особенных детей смогут принять участие в работе дискуссионного клуба, получить консультацию логопеда, дефектолога и психолога.

С 10:00 до 12:00 в центре ждут ребятишек дошкольного возраста, а с 14:00 до 16:00 площадки заработают для детей старше 7 лет. С собой необходимо иметь паспорт и сменную обувь. Получить подробную информацию о мероприятии можно в центре «Сознание» по телефону: (391) 244-57-85.

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По данным главного управления образования городской администрации, за последнее время в красноярских школах в несколько раз увеличилось количество детей с повышенными потребностями. Для особых ребятишек открываются ресурсные классы, оборудуют сенсорные комнаты, логопедические пункты, приобретают специализированное оборудование.

Вопросы с получением общего образования решаются индивидуально с каждой семьей, воспитывающей особого ребенка. Однако последующая самореализация детей выходит за рамки образовательной программы. В этом случае на помощь родителям приходят специалисты-коучи.