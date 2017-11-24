Красноярским дошкольникам разрешили играть с опасными предметами

Воспитанники красноярского детского сада № 165 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 165б) играют с шурупами, гайками, замками и другими опасными предметами. Так в дошкольном учреждении организуют занятость в разновозрастных группах, где старшие дошкольники помогают младшим.
Как рассказали в пресс-службе главного управления образования мэрии, дети познают мир в основном через сенсорные ощущения. Часто замки, выключатели, гайки, дверные ручки и защелки для детей предпочтительнее привычных игрушек. Но для малышей такие «игрушки» могут быть небезопасны и родители не разрешают их трогать. В детском саду решили поддержать детей в их любопытстве и установили специальные бизиборды, на которых закреплены замки, дверные ручки, болты и многое другое.
Благодаря самодельным игрушкам дети осваивают правила безопасности, развивают мелкую моторику, мышление и логику. Бизиборды помогают воспитать в детях целеустремлённость, любознательность, самостоятельность, ребёнок совершает открытия, у него развиваются воображение и фантазия. Разноплановое наполнение позволяет заниматься с бизибордами детям всех возрастов.
Для детского сада № 165 это особенно важно, отмечают в пресс-службе, ведь практически все группы в учреждении разновозрастные — в один коллектив ходят дети от 3 до 7 лет. Играя с бизибордом, старшие и младшие дети учатся договариваться, взаимодействовать друг с другом. Кроме того, ребятишки постарше выступают в роли «учителей» для малышей — «учеников».
Почти 25 % детских садов Красноярска имеют опыт работы с разновозрастными группами. В одних учреждениях ребятишек делят на группы от 3 до 5 и от 5 до 7 лет, в других воспитанники всех возрастов от 3 до 7 лет находятся в одном коллективе.
По мнению педагогов, в разновозрастной группе происходит естественное саморазвитие старших и младших детей, формируется особый микроклимат общей заботы, любви и поддержки. Старшие дети заботятся о младших, помогают одеваться, накрывают на стол, убирают игрушки. В свою очередь младшие дети ценят внимание старших и стремятся им подражать.
«Работа разновозрастных групп отличается от „стандартной“. Прежде всего, выстраивается оптимальный, усредненный вариант режима для детей разного возраста. Например, младшие дети пораньше ложатся спать и последними просыпаются. Группы оборудованы в соответствии с потребностями ребятишек разных возрастов, установлена мебель разного размера, есть игрушки и пособия для всех ребятишек. Особый акцент сделан на наличие материалов для конструирования и самостоятельного изготовления поделок. Занятия могут проводиться для всех детей одновременною. Так, например, если ребятишки делают аппликации, старшие дети вырезают детали, а младшие клеят их на листок. Комплектование разновозрастных групп производится после составления специальной образовательной программы, которая учитывает интересы всех ребятишек разного возраста, объединённых в одном коллективе», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.