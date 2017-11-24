Красноярским дошкольникам разрешили играть с опасными предметами

Воспитанники красноярского детского сада № 165 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 165б) играют с шурупами, гайками, замками и другими опасными предметами. Так в дошкольном учреждении организуют занятость в разновозрастных группах, где старшие дошкольники помогают младшим.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования мэрии, дети познают мир в основном через сенсорные ощущения. Часто замки, выключатели, гайки, дверные ручки и защелки для детей предпочтительнее привычных игрушек. Но для малышей такие «игрушки» могут быть небезопасны и родители не разрешают их трогать. В детском саду решили поддержать детей в их любопытстве и установили специальные бизиборды, на которых закреплены замки, дверные ручки, болты и многое другое.

Благодаря самодельным игрушкам дети осваивают правила безопасности, развивают мелкую моторику, мышление и логику. Бизиборды помогают воспитать в детях целеустремлённость, любознательность, самостоятельность, ребёнок совершает открытия, у него развиваются воображение и фантазия. Разноплановое наполнение позволяет заниматься с бизибордами детям всех возрастов.

Для детского сада № 165 это особенно важно, отмечают в пресс-службе, ведь практически все группы в учреждении разновозрастные — в один коллектив ходят дети от 3 до 7 лет. Играя с бизибордом, старшие и младшие дети учатся договариваться, взаимодействовать друг с другом. Кроме того, ребятишки постарше выступают в роли «учителей» для малышей — «учеников».

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Почти 25 % детских садов Красноярска имеют опыт работы с разновозрастными группами. В одних учреждениях ребятишек делят на группы от 3 до 5 и от 5 до 7 лет, в других воспитанники всех возрастов от 3 до 7 лет находятся в одном коллективе.

По мнению педагогов, в разновозрастной группе происходит естественное саморазвитие старших и младших детей, формируется особый микроклимат общей заботы, любви и поддержки. Старшие дети заботятся о младших, помогают одеваться, накрывают на стол, убирают игрушки. В свою очередь младшие дети ценят внимание старших и стремятся им подражать.